Ustadan hayat kurtaran müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde bulunan bir lokantaya gelen M.A., yemek yediği sırada aniden fenalaşarak bilincini kaybetti. Masada hareketsiz kalan müşteriyi fark eden işletme sahibi Ahmet Salış, hiç vakit kaybetmeden müdahale etti. İlk anda müşterinin boğazına yemek kaçtığını düşünen Salış, Heimlich manevrasına hazırlanırken M.A.'nın kızının "Babam kalp hastası" sözleriyle durumun ciddiyetini anladı. Bunun üzerine M.A. yere yatırıldı ve kalp masajına başlandı. Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

'TERLEDİĞİNİ FARK ETTİM'

Yaşananları anlatan Ahmet Salış, "Birden soğuk teri fark ettim. Zamanla yarıştığımızı anladım. Hemen kalp masajına başladım. Bir iki kez yaptıktan sonra gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. O an tarifsiz bir sevinç yaşadık" sözleriyle yaşadığı heyecanı dile getirdi. Kalp masajının ardından kendine gelen M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayat kurtaran müdahale, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, doğru ve zamanında yapılan ilk yardımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.