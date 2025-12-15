Aydın’a Çerçioğlu’ndan hizmet seferberliği!

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun vizyonu ve kararlı yönetimiyle hayata geçirilen çalışmalar, Aydın'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak devam ediyor. Yapılan yatırımlar sayesinde kazanan yine Aydın ve Aydınlılar oluyor.

'ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK'

ASKİ ekipleri, birçok ilçede aynı anda altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Güncel çalışmalar kapsamında Didim Akbük ve Çine Evciler mahallelerinde kanalizasyon, Köşk Çarşı ve Ilıdağ, Nazilli Yeşil ve Cumhuriyet, Germencik Ortaklar mahallelerinde yağmursuyu, Nazilli Beğerli, Köşk Çarşı ve Yenipazar ilçe merkezinde içme suyu altyapı çalışmaları sürüyor. Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti. Hizmetlerin kentin her noktasına ulaşmasından duyulan memnuniyet dikkat çekti. Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturuyor, çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."