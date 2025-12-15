Aydın’da yüzlerce müşteriyi dolandırmıştı! O kuyumcuya 44 yıl hapis

Aydın'ın Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda kuyumculuk yapan Erman Aksakaloğlu, Şubat 2021'de müşterilerine yüksek kazanç vaadiyle ödünç aldığı altınlarla birlikte ortadan kayboldu. İş yerinin kapalı olduğunu gören ve Aksakaloğlu'na telefonla ulaşamayan müşteriler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Polisin ikna etmesiyle teslim olan Aksakaloğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

HER YERDE ARANIYOR

İddianamede, sanığın 30 kişiyi mağdur ettiği, 15 kişinin şikâyetçi olduğu ve toplam zararlarının 10 milyon lirayı bulduğu bilgisi yer aldı. İlk yargılamada mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezası verdi. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, cezayı az bularak kararı bozdu. Yeniden hâkim karşısına çıkan Aksakaloğlu bu kez 44 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını hükmetti. Yakalama kararının ardından polis Aksakaloğlu'nu adresinde bulamadı. Kuyumcunun karar sonrası firar ettiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.