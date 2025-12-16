Çalınan 1.5 ton portakalı jandarma ekipleri buldu

AYDIN'IN Nazilli'de yaşayan E.A. (46), kendisine ait bahçeye gittiğinde bin 500 kilogram portakalın yerinde olmadığını fark etti. Toplam değeri 25 bin TL olan portakalların çalındığını belirten E.A. durumu jandarmaya bildirdi. Olayı soruşturan ekipler, bölgeye gündelik işçi olarak gelen 45 kişiyi tek tek sorguladı. Titiz çalışmalar sonucunda M.S. (45) ve H.K. (46) isimli şahıslar, kasalanmış haldeki portakalları çaldıklarını itiraf ettiler. Çalınan portakallar bahçe sahibine teslim edilirken, iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.