Nazilli’de 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahıs, polis ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. İlçede yürütülen operasyonlarda örgüt üyelerine göz açtırılmadı. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.C. ve 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan S.D. olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, cezaevine gönderildi.