Aydın’da cephanelik gibi eve operasyon

AYDIN'IN Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince, ruhsatsız silah ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızılcayer Mahallesi'nde önemli bir operasyona imza attı. Bölgede suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen K.S. (61) isimli şüpheli takibe alındı. Şüphelinin evinde bomba arama köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramalarda, adeta cephaneliği andıran görüntüler ortaya çıktı. Evde 6 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 3 yarı otomatik av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 1 otomatik tüfek şarjörü, 178 tabanca fişeği, 81 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ev sahibi K. S. gözaltına alındı.