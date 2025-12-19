Anne ve oğlunu katleden zanlıya çifte ağır ceza

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle anne ve oğlunu hayattan koparan kuzen Akın Demir, iki ayrı cezaya çarptırılarak 25 yıl ve müebbet hapisle cezalandırıldı. Kan donduran olay, Yeni Mahalle 78. Sokak'ta meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Akın Demir, alacağını istemek için kuzeninin evine gitti. Borç tartışması kavgaya dönüşünce Demir, anne ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Demir, olaydan sonra suç aleti bıçakla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Mahkemede son sözü sorulan Demir, pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Aramızda hiçbir düşmanlık yoktu" dedi. Kararın ardından Aysel Öztürk'ün kızı Rabia Sağ, "Adaletin yerini bulduğunu görmek içimizi bir nebze olsun rahatlattı. Yüce Türk adaletine başından beri güvendik" dedi.