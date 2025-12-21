Haberler Aydın Aydın'da kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü Aydın'da kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü Aydın Efeler'de define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs girdiği tünele sıkıştı. Tünelde mahsur kalan vatandaşın, 14 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. İHA









Olay, Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki şahıstan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.