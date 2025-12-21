Aydın'da kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs girdiği tünelde mahsur kalırken, ekiplerin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki şahıstan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatlerdir süren kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan'ın cansız bedenine ulaşıldı
ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI
Ayhan'ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.