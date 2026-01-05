Aydın Valisi Canbolat’a gazetecilerden tam not

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Gazeteciler Federasyonu'na (EGF) bağlı gazetecilerin oylarıyla "En Başarılı Vali" seçildi. Ege Bölgesi'ndeki 8 ilin gazeteciler cemiyetlerinin katılımıyla yapılan değerlendirmede Canbolat, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. EGF tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilk kez düzenlenen organizasyonda; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da "En Başarılı Vali" ödülüne layık görüldü. EGF Genel Başkanı Cem Kaytan, gazetecilerin oylarıyla belirlenen ödüllerin doğru isimleri yansıttığını belirterek, organizasyonun geleneksel hale getirileceğini söyledi.