Sökeli gazeteciye haber kurşunu

SOKAKTA KARŞILAŞTI

Aydın'da sattığı hileli zeytinyağları ile gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, kendisiyle ilgili haber yaptığı için husumet beslediği gazeteci Durmuş Tuna ile karşılaşınca tartışmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesiyle belinden silah çıkaran Kaya, Tuna'yı ayağından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Tuna, hastaneye kaldırılırken, Hüseyin Kaya olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.