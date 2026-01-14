Kuşadası'nda doğa kazandı!

TAHRİBAT RİSKİ BÜYÜK

Kuşadası Kent Dayanışması'nın açtığı dava sonucunda dosyayı mercek altına alan mahkeme, bilirkişi raporundaki çarpıcı tespitleri esas aldı. Kararda, projenin daha en başında ciddi belirsizlikler ve çelişkiler barındırdığına dikkat çekildi. Mahkeme kararında, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve kurum görüşlerinde otelin oda kapasitesinin 130, 153 ve 156 olarak farklı şekillerde yer almasının, çevresel etkilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesini imkânsız hale getirdiği vurgulandı. Çevreye olası etkilerin bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda, proje alanının nesli tehlike altındaki bir kuş türünün yaşam alanı olduğu açıkça belirtildi. Dahası, otelin lagün özellikleri taşıyan Adagöl'e yalnızca 25 metre mesafede planlanması, geri dönülmez ekolojik tahribat riski olarak kayda geçti.



EKOSİSTEME TEHDİT

Mahkeme, otelin atık sularının fosseptiklerde toplanıp vidanjörlerle taşınmasının hassas ekosistem için büyük risk taşıdığına dikkat çekti. Bu yöntemin ne sürdürülebilir ne de çevre güvenliği açısından kabul edilebilir olduğu ifade edildi. Tüm bu gerekçeleri değerlendiren Aydın 2. İdare Mahkemesi, doğayı hiçe sayan projeye yeşil ışık yakan "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.