İzmir'de kara delik büyüyor! Belediye şirketlerine 2.4 milyar kaynak aktarımı! İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanırken sürekli zarar eden belediye şirketlerine para aktarmaya devam ediyor. Son meclis toplantısında İZELMAN VE İZTARIM'a sermaye artırma adı altında tam 2.4 milyar lira kaynak aktarımı kararı verildi. ERTAN GÜRCANER









İçine düştüğü mali kriz nedeniyle geçtiğimiz aylarda binlerce çalışanı mağdur ettiği için bir hafta boyunca eylemlerin adresi haline gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların vergileri ile oluşturulan kıt kaynakları sürekli zarar eden belediye şirketlerine aktarıyor.

ZARAR SAYIŞTAY RAPORUNDA Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporlarına göre son 7 yılda 10 milyar lira zarar eden belediye şirketlerine para akıtmaya doymayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sermaye artırımı kararının altına daha imza attı.