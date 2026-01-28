Yasadışı bahis parasını aklayan örgüt çökertildi

Aydın merkezli yürütülen siber soruşturmada, başkalarına ait banka hesapları üzerinden yasadışı bahis parası akladıkları belirlenen 4 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin hesaplarında tam 130 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan teknik ve mali incelemelerde şüpheli şahısların başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahis gelirlerini akladıkları, bu hesaplar üzerinden 130 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturdukları belirlendi. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.