Didim’deki kazada 28 yaşındaki sürücü öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada orta refüjü aşarak diğer şeride geçen sürücü, başka bir araca çarptı. Kazada 28 yaşındaki araç sürücüsü yaşamını kaybetti. Murat Üçüncü yönetimindeki araç seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak diğer şeride geçti. Araç, karşı şeritten gelen E.G yönetimindeki araca çarptı ve yan yattı.

Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazada ağır yaralanan sürücü Murat Üçüncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.