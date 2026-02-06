Başkan Erdoğan’dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.