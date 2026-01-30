Aydın Kuşadası’nda büyük tehlike

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası bir felaketin önüne geçmek için alınması gereken acil önlemleri şu şekilde sıraladı: "Tüm kazı ve inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı, kaymanın taç kısmına çelik perde veya betonarme kazık sistemi kurulmalı, yüzey ve yeraltı suları güvenli şekilde tahliye edilmeli, doğal topuk yerine yapay topuk oluşturulmalı, jeofizik, jeolojik ve jeoteknik incelemeler yapılmalı, inklinometrelerle kayma hareketi izlenmeli, gerekirse risk altındaki yapılar boşaltılmalı ve lan yeniden yapılaşmaya açılmamalı, yeşil alan olarak düzenlenmeli."

