Aydın Kuşadası’nda büyük tehlike

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki eski Kısmet Otel alanında başlatılan inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen yer kayması, tatil bölgesinde büyük endişeye yol açtı. Denize sıfır konumdaki inşaat alanında yaşanan tahribat nedeniyle kıyı şeridi zarar görürken, hemen yanındaki Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir bölümü çöktü.
"DURUM ÇOK CİDDİ"
Çok sayıda otel ve turizm tesisinin bulunduğu bölgede meydana gelen çökme sonrası, güvenlik önlemleri artırıldı. Çökme yaşanan yol kesimi trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Kuşadası'nda yaşanan yerkaymasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, durumun son derece ciddi olduğunu belirterek tüm kazı ve inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, eski Kısmet Oteli'nin üzerinde bulunduğu karasal dilde uzun süredir sürdürülen yapılaşma faaliyetlerine dikkat çekerek, "Bu süreçte yamaçların dengeli ve duraylı durumu, bilim dışı kazılarla bozulmuştur.
Son yoğun yağışlarla birlikte yamacın kaymaya karşı direnci düşmüş ve geniş boyutlu, hilal biçiminde, geriye doğru gelişen ciddi bir uçkun, yani yerkayması meydana gelmiştir" dedi. Yer kaymasının baş, gövde ve etek bölümlerinin denize doğru hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, yamacın dayanıksız zemin yapısına dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, deniz kıyısındaki doğal topuğun da kazılarla ortadan kaldırıldığını belirterek, bu durumun kaymayı hızlandırdığını ifade etti.
"ACİL ÖNLEM ALINMALI"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası bir felaketin önüne geçmek için alınması gereken acil önlemleri şu şekilde sıraladı: "Tüm kazı ve inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı, kaymanın taç kısmına çelik perde veya betonarme kazık sistemi kurulmalı, yüzey ve yeraltı suları güvenli şekilde tahliye edilmeli, doğal topuk yerine yapay topuk oluşturulmalı, jeofizik, jeolojik ve jeoteknik incelemeler yapılmalı, inklinometrelerle kayma hareketi izlenmeli, gerekirse risk altındaki yapılar boşaltılmalı ve lan yeniden yapılaşmaya açılmamalı, yeşil alan olarak düzenlenmeli."