Akıllanmayan hırsızlar suçu mafya dizisine attı

Aydın'da motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 4 çocuktan 3'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocuklar adliye çıkışında bir mafya dizisinde geçen "Yaptıklarım için pişman değilim aklım hala yapamadıklarımda', 'Bu memleket bize dar gelecek' replikleri dile getirerek şov yaptı. Ancak bu şımarıklıkları onlara pahalıya patladı. Duruşmada görüntüleri izleyen hakim, "Bunlar akıllanmamış" diyerek tahliye kararı vermedi. Tutuklu çocuklardan R.S, "Adliyeden çıkarken izlediğim mafya dizisinden etkilenerek o sözleri söyledim çok pişmanım" dedi. Diğer tutuklu çocuk D.R. ise "R.S. ve G.Ç. bir şeyler söyledi ben de 'aynen' dedim ancak isteyerek yapmadım çok pişmanım" şeklinde savunma yaptı. Ancak hakim ikna olmadı.