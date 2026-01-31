Aydın’da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuşadası'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Sönmez'in kontrolünü kaybettiği 09 L 3349 plakalı kamyonet, tali yola yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette sıkışan sürücü Devrim Sönmez ve yanındaki kuzenlerinden Vedat Sönmez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sırasında yol kenarına fırladığı belirlenen Barış Sönmez'in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar Devrim ve Vedat Sönmez'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.