Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat denetimi yapan bir yapı denetim firması görevlilerinin, bir inşaat şirketinden 100 bin TL nakit para talep ettiği bilgisine ulaşılması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, suçun delillendirilmesi amacıyla seri numaraları önceden kayıt altına alınan 500 adet 200 TL'lik banknotu hazırladı. Düzenlenen operasyonla M.K. ve S.M.K. isimli şüpheliler, parayı aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

İRTİKAP SUÇU

Şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda işaretli paralar ele geçirilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesi kapsamında "irtikap" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.