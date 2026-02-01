Nazilli’nin uyuşturucu baronuna baskın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tam 9 kilo 428 gram metamfetaminle yakalanan E.D, cezaevine gönderildi. Ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında Nazilli'de başarılı bir operasyona imza attı. Piyasa değeri milyonları bulan metamfetamin ele geçirilirken, zehir tacirine ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda 9 kilo 428 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayın bağlantılarına yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Ele geçirilen miktarın, Nazilli ilçe tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu miktarlarından biri olduğu belirtildi.