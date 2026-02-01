Trafik magandasının ehliyeti iptal edildi

Aydın'da trafikte yaptığı tehlikeli manevralarla adeta dehşet saçan motosiklet sürücüsüne 21 bin liralık ceza kesilirken ehliyeti süresiz iptal edildi. Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsünün trafikteki akıl almaz hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte vatandaşlardan büyük tepki geldi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın peşini bırakmadı. Yapılan detaylı incelemede, görüntülerdeki sürücünün M.Ş.K. olduğu belirlendi. Tehlikeli sürüşüyle hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atan şahıs, ekiplerce yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilen ihlaller sonucu sürücüye toplam 21 bin 32 TL idari para cezası kesildi.