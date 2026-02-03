Aydın’da suçlulara çember daraldı

AYDIN Jandarması Çember-110 Operasyonunda 80 tim ile sahaya inerken 3 günde 49 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suç dağılımı dikkat çekti. Operasyon kapsamında 9 kişi uyuşturucu suçlarından, 5 kişi hırsızlık, 3 kişi yaralama, 3 kişi dolandırıcılık, 8 kişi diğer çeşitli suçlardan, 21 kişi ise ifadeye yönelik aranma kaydı nedeniyle yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslardan 17'sinin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.