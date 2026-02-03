  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın’da suçlulara çember daraldı

Aydın’da suçlulara çember daraldı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da suçlulara çember daraldı

AYDIN Jandarması Çember-110 Operasyonunda 80 tim ile sahaya inerken 3 günde 49 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suç dağılımı dikkat çekti. Operasyon kapsamında 9 kişi uyuşturucu suçlarından, 5 kişi hırsızlık, 3 kişi yaralama, 3 kişi dolandırıcılık, 8 kişi diğer çeşitli suçlardan, 21 kişi ise ifadeye yönelik aranma kaydı nedeniyle yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslardan 17'sinin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA