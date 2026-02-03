İzmir’de ESHOT alev alev yandı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dün saat 10.00 sıralarında, Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi son durakların bulunduğu 3948/9 Sokak üzerinde seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 193 hat numaralı Yurdoğlu-Konak güzergahında çalışan ESHOT otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları hızla tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.