Aydın’da AVM önünde bomba alarmı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin önündeki durakta bırakılan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Güvenlik önlemleri altında bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önündeki durakta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından alan boşaltılırken, olay yerine bomba imha ekibi yönlendirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, valizin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.