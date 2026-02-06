Çiftçinin yardımına Jandarma koştu

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir bahçeden tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Çobanisa Mahallesi'nde yaşanan olayda A.D. (44) isimli vatandaşa ait bahçede bulunan tarım aletleri çalındı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlığı F.A. (40) ile M.U. (38) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet tarım aleti ile daha önce çalındığı belirlenen 1 adet tırmık ve 1 adet çizi sabanı sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.