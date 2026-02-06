Alçaklara nefes aldırmadılar! MİT ve Emniyetten operasyon: 2 MOSSAD casusu yakalandı!

Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başlayan Derya, İsrail istihbarat servisinin dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu paravan şirketin yetkilisi 'Ali Ahmed Yassın' kod adlı kişi, Eylül 2012'de Mehmet Budak Derya'yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi. Patronları ile tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet etti. Bunu bir iş fırsatı olarak gören Mehmet Budak Derya, Ocak 2013'te Avrupa'da şirketi sahibi kimliği altında İsrail istihbarat servisi mensupları ile bir araya geldi.

(Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu)

Mehmet Budak Derya ile bir araya geldiği kişiler yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. Kod adı 'Luis' olan İsrail istihbaratçısı Derya'ya, Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe almasını söyledi. Mehmet Budak Derya, Kerimoğlu ile birlikte yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı. Eş zamanlı olarak Mehmet Budak Derya ile ilk irtibatı kuran 'Ali Ahmed Yassın' da Veysel Kerimoğlu'nu Derya ile çalışması hususunda yönlendirdi.

FİLİSTİNLİ MUHALİFLERİ TAKİP ETTİLER

MOSSAD mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu'nu işe alan ve maaşını bile istihbaratçılardan temin eden Mehmet Budak Derya, arkadaşlık ilişkisi de geliştirdi. Derya ve Kerimoğlu, attıkları her adımı İsrail servisi ile paylaştı. Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. İsrail'in Gazze'yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalıştı. Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.