Evden cephanelik ve maymun çıktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ile evde beslenen Vervet cinsi maymun ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 54 yaşındaki İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen çalışma kapsamında yapılan aramalarda evde beslenen Vervet cinsi maymun, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 383 adet farklı çaplarda fişek ile başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini içeren sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Maymun, gerekli işlemlerin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken gözaltına alınan İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.