Kumar uğruna ailesini harcadı!

"SİGARAYA PARAM YOKTU"

Nazilli'de görev yapan polis memuru Hüseyin Derin'in, eşini çeyiz dükkanında tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin dava, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden Burcu Derin'in iki oğlu ile yakınları katıldı. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan sanık Hüseyin Derin ise Kütahya Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. İfadesinde uzun süredir kumar ve bahis bağımlılığı nedeniyle ciddi borçlar içinde olduğunu kabul eden Hüseyin Derin, maddi durumunun çok kötü olduğunu, sigara alacak parası dahi kalmadığını söyledi. Borçlarını kapatmak için eşinden evi satmasını istediğini ancak bu talebin reddedildiğini belirten sanık, boşanma isteğini kabullenemediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini dile getirdi. Mahkemede dinlenen küçük oğul A.O.D., anne ve babası arasında uzun süredir kumar ve borçlar yüzünden tartışmalar yaşandığını belirtti. Babasının sık sık alkol alarak eve geldiğini söyleyen çocuk, geçmişte babasının annesine iki kez silah doğrulttuğunu, annesinin sürekli mutsuz olduğunu ve yaşadıklarını içine attığını anlattı. A.O.D., babasından şikayetçi olduğunu ifade etti. Büyük oğul T.D. ise ailede şiddet ve kumarın çocukluk yıllarından bu yana var olduğunu söyledi. Babasının annesine fiziksel şiddet uyguladığını, annesinin ise hiçbir zaman babasına şiddet ya da hakarette bulunmadığını belirten T.D., babasının daha önce annesini boşanması halinde öldürmekle tehdit ettiğini hatırladığını ifade ederek sanıktan şikayetçi oldu. Çocuklarının bu ifadelerine tepki gösteren sanık Hüseyin Derin, söz alarak çocuklarının doğruyu söylemediğini öne sürdü.