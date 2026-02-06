DEVASA borç yükü nedeniyle teker teker taşınmazlarını satmasıyla ün yapan CHP'li Germencik Belediyesi, ilçeye bağlı Turanlar Mahallesi'nde hayata geçirdiği son icraatla tepkilerin odağına yerleşti.
GÖSTERİŞ SEVDASI!
AÇILIŞINI Başkan Burak Zencirci'nin yaptığı deve heykeli hizmet bekleyen vatandaşı şoke etti. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk, "Belediye borç batağında, başkan gösteriş sevdasında" dedi.
Belediye mallarını haraç mezat satan Başkan Zencirci'nin, heykel açılışı yapması 'CHP belediyeciliğinde değişen bir şey yok' dedirtti.