Bar açılışında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den skandal sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmasının ardından bir skandal da Aydın Kuşadası'nda yaşandı.

Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. "Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, bir başka kullanıcı "Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi.