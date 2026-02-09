İncirliova’nın çehresi değişiyor

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'nın çehresini değiştirecek 1 milyar 750 milyon liralık dev yatırım paketi için iş birliği protokolüne imza attı. Cumhuriyet Meydanı'ndan altyapıya, rekreasyon alanlarından motor sporları merkezine kadar birçok proje hayata geçirilecek. Başkan Özlem Çerçioğlu, "İlçemizin her mahallesine dokunacak, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha modern bir İncirliova'da yaşaması için çalışıyoruz" dedi.

SANDIKLI'YA ALTYAPI ATAĞI

Yatırımların en büyük kalemlerinden birinin altyapı olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu, Sandıklı Mahallesi'nde 1,3 milyar lira değerinde dev bir altyapı çalışması yapılacağını ifade etti. Çerçioğlu, "Yaptığımız bu yatırımlar ve yeni projelerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İncirliova'ya ve Aydın'ımıza hayırlı olsun" dedi.