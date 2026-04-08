Aydın’da 10 kurşunun ardından belediye başkanı çıktı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde belediyeye ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nın kurşunlanmasıyla ilgili göz altına alınan Germencik'in önceki dönem Belediye Başkanı Fuat Öndeş tutuklandı. Olay, gece saatlerinde Germencik'te bulunan İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mağazaya peş peşe ateş açıldı. Asayiş ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, 10 kurşun isabet eden mağazada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Polis ekipleri saldırının ardından çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kamera kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin Germencik'in eski Belediye Başkanı Fuat Öndeş olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon sonucunda Öndeş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eski başkanın "kamu malına zarar verme" ve "kamu güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamalarıyla emniyete götürüldü. Öndeş'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi. Öndeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Germencik'te büyük yankı uyandıran saldırının perde arkası ve olayın nedeni ise yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacak.