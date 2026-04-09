Aydın’da baba evinde hayata veda

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde dedesinin bahçesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Hulusi Öztürk geride gözü yaşlı iki çocuk bıraktı. Geçtiğimiz sene eşinden boşanan ve iki çocuk babası 26 yaşındaki Hulusi Öztürk'ten iş arkadaşı haber alamadı. Defalarca telefonla Öztürk'ü arayan ve ulaşamayan mesai arkadaşı son olarak aracının GPS'nden Hulusi Öztürk'ü bulmaya çalıştı.

GPS'LE ARACI BULUNDU

Aracın GPS'nden Pirlibey'de bir arazide olduğunu gören mesai arkadaşı durumdan şüphelenerek, olay yerine gitti. Arkadaşını ağaçta asılı halde cansız bulan kişi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hulusi Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Genç yaşta hayatını kaybeden bir babanın ardından yükselen feryatlar, yürekleri parçaladı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, Öztürk'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Hulusi Öztürk'ün yaşamına son verdiği bahçenin dedesine ait olduğu ve son zamanlarda psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.