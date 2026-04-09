Aydın’da mahalleli fark etti polis cinayeti önledi

Aydın polisi kadın katlinin önüe geçti. Köşk ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda faciaya ramak kaldı. Mahallede dolaşan ve içerisinde tüfek bulunan 09 HZ 611 plakalı şüpheli aracı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı durdurarak sürücüyü kontrol altına aldı. Yapılan aramada araçta 1 adet yivsiz av tüfeği ile 27 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. (49) gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çok yönlü soruşturmada, şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi D.Ç. ve ilişkisi olduğunu öğrendiği H.S.'yi öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Vatandaşların dikkati ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir cinayet önlenirken, gözaltına alınan şüpheli İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.