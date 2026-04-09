Aydın'da mucize anlar! Ölüm saniyelerle teğet geçti

Edinilen bilgiye göre, kapalı spor salonu istikametinden Kemer Mahallesi istikametine seyir halinde olan 18 yaşlarındaki bir gencin kullandığı 09 AOM 251 plakalı motosiklet yolda aniden önüne çıkan 06 HUR 80 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada hafif ticari aracın ön kısmına çarpıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet hızla yol kenarında park halinde olan 09 AOY 207 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ölümden dönen genç çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen gencin tedavisinin devam ettiği bildirildi.