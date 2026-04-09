Aydın'da sağlık skandalı! 226 hastaya bakmış! İHSAN KARATAŞ









SAĞLIK Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince Aydın Didim Devlet Hastanesi'ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Hastanede görevli Uzman Doktor Özgür Özbebit'in merkezinde bulunduğu soruşturma dosyasında, 'yardımsever hekim' imajıyla maskelenen menfaat teminiyle ilgili işlemlerle sahte rapor trafiğine tüm hatlarıyla yer verildi.

226 HASTAYA BAKMIŞ! GENİŞ çaplı incelemeler sonucunda menfaat karşılığında 'Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları' (ESKR) ile ilgili mevzuata aykırı işlemlerle birlikte para karşılığı düzenlenen iş görmezlik raporları ve sahte reçeteleri ortaya koyan rapor, Türkiye genelinde eşine az rastlanan 'riskli poliklinik trafiği de gözler önüne serdi. Didim'deki kanser hastalığıyla mücadele eden bir öğretmenin muayene olmamasına rağmen adına yazılan ilaçların bilgisi haricinde eczaneden alındığı ihbarıyla başlayan süreç, masak raporlarının yanı sıra müfettiş incelemeleri sonucunda Türkiye'deki en büyük yerel sağlık skandallarından birini de açığa çıkarmasıyla büyük dikkat uyandırdı. İnceleme döneminde toplam 77 bin 719 poliklinik yaptığı rapora işlenen Özbebit'in, bazı günlerde 226 hastaya baktığı, her hastaya sadece 1-2 dakika ayırdığı ve çoğu zaman hastaların yüzünü dahi görmeden ışık hızıyla teşhis koyup reçete yazdığı belirlendi.