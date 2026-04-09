CHP’de ‘Genel Başkan’ gerilimi! O isimden sert tepki...

CHP 'DE 'arınma' bildirisine imza atan vekillerden Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Kemal Kılıçdaroğlu için "Genel Başkanımız" diye bahsetmesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Saatçı, Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkanımız" olarak anılmasının ciddi bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. Görev ve unvanların mevcut gerçekliğe uygun şekilde kullanılmasının esas olduğunu vurgulayan Saatçı, "CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız'ın yaptığı paylaşımda, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkanımız' olarak anılması, basit bir dil sürçmesi olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir sorumsuzluktur. Partimizin hiçbir temsilcisinin kamuoyunu yanıltacak, parti hiyerarşisini görmezden gelecek bir dil kullanma lüksü yoktur" dedi.