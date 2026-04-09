Nazilli zeytinine mahkum dokunuşu

AYDIN Nazilli'deki bereketli topraklarda yetişen zeytinler, ceza infaz kurumunda kalan mahkumlar tarafından işlenerek tüketiciye ulaşıyor. Katkısız üretimle sofralara ulaşan zeytinler hem ekonomiye hem de hayata yeniden tutunmaya çalışan mahkumlara katkı sağlıyor. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu tarafından yılda 170 ton siyah ve yeşil zeytin üretimi yapılıyor. Cezaevinde oluşturulan atölyede, 30 mahkum işçi hiçbir katkı ve boya maddesi kullanmadan el emeği ile zeytinleri işleyip tatlandırıyor. Üretilen zeytinler, İşyurtları Genel Müdürlüğü'ne ait 'Elban' markasıyla tüketiciyle buluşuyor.