Aydın’da kurusıkı tabanca ile oyun oynayan çocuk kendini vurdu

AYDIN İncirliova'da 16 yaşındaki F.Y.Ç., kurusıkı tabancayla oynarken kendini yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan gencin yaşam mücadelesi sürüyor. Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşanan olayda 16 yaşındaki F.Y.Ç evde kurusıkı tabanca ile oynarken kendisini yaraladı. Aile, çocuğu alıp kendi imkanları ile Aydın Şehir Hastanesine götürdü. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.