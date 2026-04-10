Üniversiteli Teslime’nin katiline müebbet hapis

Aydın'da zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Efe Fidan'ı "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Acılı baba gözyaşları içinde, "Kızımın kanı yerde kalmadı" dedi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Teslime'nin ailesi adalet çağrısını yineledi. Sanık Efe Fidan mahkemedeki son sözlerinde suçlamaları reddetti. "Teslime silahı çantasına koydu, 10 dakika sonra intihar etti" diyerek beraatini talep eden Fidan'ın savunması mahkeme heyeti tarafından yeterli bulunmadı. Sanık Efe Fidan, "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "ateşli silah kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Baba Beytullah Hanedan, "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" dedi.