Vicdansızlıkta sınır tanımadı!

Aydın'da, duyanların vicdanını sızlatan akıl almaz bir olay yaşandı. Sanayide çalışan genç çırak E.Ü. (13), fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede, çırağın vücudunun çeşitli yerlerine kompresör ile basınçlı hava tutulduğu tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine genç çırak hemen tedavi altına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aynı iş yerinde çalışan Ş.T. gözaltına alındı. Şüpheli, alınan ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında olay anının yer aldığı ve Ş.T.'nin iğrenç eylemini gerçekleştirdiği görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.