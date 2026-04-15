Denizcilerin imdadına sahil güvenlik yetişti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan iki kişi, ölümle burun buruna geldi. İki kişinin bulunduğu özel tekne, motor arızası nedeniyle kontrolünü kaybetti. Panik yaşayan teknedekiler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu (KB-87), zorlu deniz şartlarına rağmen kurtarma operasyonunu başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle teknedeki iki kişi sağ salim kurtarıldı.