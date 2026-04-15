Eşinin ipten aldığı kadın kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iple kendini tavana asan üç çocuk annesi Neriman Arıcı'yı (31) o sırada evi gelen kocası ipi keserek hastaneye kaldırdı. Neriman Arıcı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen evli ve 3 çocuk annesi Neriman Arıcı, evde iple kendini tavana astı. Bu sırada eve gelen kocası, genç kadını iple tavana asılı buldu. Hemen ipi kesip eşini indiren koca, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Arıcı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Arıcı'nın beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden genç kadının vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.