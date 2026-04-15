Gazino cinayetinde düğüm çözülüyor

Sanık Reşit Yasan, yüzde 90 engelli olduğundan sağ kolunu kullanamadığı için cinayeti kendisinin işlemediğini savunurken mahkeme sanığın kullanamadığını iddia ettiği eliyle ilgili sağlık raporu alınmasını talep etti. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan gazino sahibi Reşit Y., üzerine atılı suçlamaları reddetti.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kıskançlık iddialarını kabul etmeyen sanık, Muattar Alıeva ile aralarındaki ilişkinin "günübirlik" olduğunu savundu. Reşit Y., savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Seven adam sevdiği kadını kendi elleriyle başka bir adamın masasına gönderir mi? Sevgilim değildi. A.Ç. ile ilişkisini duyunca 'beni bir daha arama, biz ayrılalım' dedim. Masadaki silahı aldı. 'Seni de vururum kendimi de vururum' dedi, ortaya ateş etti. Ben silaha müdahale ettim ama o sırada bir el daha ateş etti. Engel olamadım. Önüme düştü. Ben hemen tampon yaptım. Jandarmayı aradım diye başıma gelmeyen kalmadı. Benim sağ elim o dönem alçıdaydı, engelli raporum var. Sağ elimi kullanamıyorum bile. Ben ateş etmedim." Yaklaşık 7 saat süren duruşmada 4 sanık ve 14 tanık dinlendi. Tanıkların büyük bölümünün sanık Reşit Y.'nin akrabası olması ve emniyette verdikleri ifadelerle mahkemede yaptıkları beyanlar arasındaki çelişkiler dikkat çekti.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla önemli ara kararlar aldı. Reşit Y.'nin kullanamadığını iddia ettiği eliyle ilgili sağlık raporu alınmasına hükmedildi. Ayrıca Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu'ndan, atış mesafesi ve silahın hangi elle ateşlendiğini belirleyecek ayrıntılı bir rapor talep edildi. Heyet, olayın gerçekleştiği gazinoda keşif yapılmasına ve henüz dinlenmeyen tanıkların da ifade vermesine karar verdi. Ana sanık Reşit Y.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi. Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Emrah K., İbrahim Y. ve Akif D.'nin ise silahı ve kamera görüntülerini sakladıkları iddiasıyla "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla yargılanmalarının sürdüğü öğrenildi.