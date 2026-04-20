180 kiloluk genç için itfaiye seferber oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde düşerek ayağını kıran Efe Çelik için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılması planlanan genç, korkunca kırık ayağıyla merdivenden yürümeyi tercih etti. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Tüm gözler 5'inci kattaki kurtarma operasyonuna çevrildi. İtfaiye ekipleri daireye ulaştığında herkes nefesini tuttu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Efe Çelik, itfaiyenin asansörüne binmekten korktu. Tüm ısrarlara rağmen ikna edilemeyen genç, sağlık ekipleri eşliğinde merdivenlerden yürümeyi tercih etti. Kırık ayağıyla adım adım aşağı indirilen genç, büyük zorluk yaşadı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından film gibi ilgiyle izlendi.