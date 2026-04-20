Aydın Kuşadası sahilinden tarih fışkırdı

Aydın Kuşadası'nda etkili olan sel ve fırtınanın ardından sahile vuran kemikler, bölgenin geçmişine ışık tuttu.
Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nı etkisi altına alan şiddetli sel ve fırtınanın ardından kıyılarda ortaya çıkan kemikler, hem vatandaşları hem de bilim insanlarını şaşırttı. Kuşadası Halk Plajı, Pamucak ve Yılancı Burnu kıyılarında biriken atıklar arasında kemik parçalarını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirerek önemli bir keşfe vesile oldu.
GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR
Toplanan kemikler, incelenmek üzere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) merkezine götürüldü. EKODOSD bilim danışmanı ve dünyaca ünlü osteoarkeolog Prof. Dr. Vedat Onar tarafından yapılan incelemelerde, kemiklerin katır, eşek, sığır, domuz, koyun ve köpek gibi çeşitli hayvanlara ait olduğu tespit edildi.
Ancak en dikkat çekici bulgu, Kuşadası Halk Plajı'nda bulunan bir deve kafatası oldu. Prof. Dr. Vedat Onar, söz konusu bulguların bölgenin osteolojik ve arkeolojik geçmişini anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bulunan deve kemikleri, Kuşadası'nın Osmanlı dönemindeki önemli liman kimliğiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.