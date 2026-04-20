Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, yasa dışı bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri tespit edilen şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden çeşitli reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla aklandığı, toplam işlem hacminin ise 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "7258 sayılı Kanuna muhalefet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından biri kadın 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla jandarma ekiplerince Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da eş zamanlı yapılan baskınlarla biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.