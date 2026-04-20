Genç doktor İzmir’deki feci kazada hayatını kaybetmişti! Kaza görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor.

Pürmüs'ün kullandığı 35 CPT 125 plakalı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.