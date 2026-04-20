Yurtta yangın: Saniyelerle hayata tutundular

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fen Lisesi yurdunun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olayda 46 öğrenci saniyeler içinde tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü.

Gece saatlerinde çatı katında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, büyük bir paniğe yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facia son anda önlendi. Yangının asansör trafosundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. İçeride bulunan 20'si erkek toplam 46 öğrenci, sadece 40 saniye gibi kısa bir sürede güvenli şekilde binadan çıkarıldı. Soğukkanlılıkla yürütülen tahliye sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi.