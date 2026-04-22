Aydın'da baba ile engelli oğlu 5 metreden yere çakıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki katlı bir apartmanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonda bulunan 73 yaşındaki baba ile 33 yaşındaki engelli oğlu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olayda babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aydın'da sabah saatlerinde yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, balkonda oturan Refik Dayan (73), balkonda oynayan engelli oğlu Doğancan Dayan'ın yanına gitti. İddiaya göre, baba oğulun balkonda bulunduğu sırada yapıdan bir anda büyük bir gürültü yükseldi. Ne olduğunu anlayamadan balkon çöktü.
Çökmenin etkisiyle Refik Dayan ve oğlu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, 73 yaşındaki Refik Dayan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu Doğancan Dayan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, balkonun çökme nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.