Aydın'da baba ile engelli oğlu 5 metreden yere çakıldı

Aydın 'ın Efeler ilçesinde iki katlı bir apartmanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonda bulunan 73 yaşındaki baba ile 33 yaşındaki engelli oğlu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, balkonda oturan Refik Dayan (73), balkonda oynayan engelli oğlu Doğancan Dayan'ın yanına gitti. İddiaya göre, baba oğulun balkonda bulunduğu sırada yapıdan bir anda büyük bir gürültü yükseldi. Ne olduğunu anlayamadan balkon çöktü.